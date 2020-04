Schlangen im Südwesten

RingelnatterVorkommen: An Gewässern und in Feuchtgebieten auch in Rheinland-PfalzAussehen: blau-grau bis grün-grau, manchmal auch bräunlich. Hauptmerkmal sind die zwei gelben bis weißen "Halbmondflecken" im Nacken, bis zu 1,50 Meter langUngiftig: Kann sich bei Gefahr tot stellen und ein stinkendes Sekret abgeben - ist aber völlig ungefährlich.