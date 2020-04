per Mail teilen

Pinguine, die wie Menschen sprechen, während ihnen der eiskalte Wind der Antarktis um die Nasen weht, haben dem französischen Naturfilmer Luc Jacquet 2006 zwar den Dokumentarfilm-Oscar eingebracht, aber auch den Ruf, dass seine Filme und Natur-Kitsch bestens zusammen gehören. Vielleicht ist das doch ein Vorurteil, wenn man jetzt seinen neuen Film "Das Geheimnis der Bäume" anschaut, der weniger kitschig, sondern - wie der Filmkritiker Hartwig Tegeler meint- poetisch ist. Ein Film über Bäume, und doch gleichzeitig über viel mehr.

Der Zeichner und der Baum Sarah Del Ben, Wild Touch -

Francis Hallé, ein alter Herr, steht auf einem gerodeten Stück Tropenwald. Man sieht zurückgelassene Kettensägen, Gummistiefel, es ist ein Ort der Apokalypse. Die Zerstörung der tropischen Regenwälder auf dem Planeten ist keine Metapher, sondern historisch-botanische Realität. Bei all den schönen Bildern, die "Das Geheimnis der Bäume" liefert, ist diese Zerstörung als unheimlicher Subtext in Luc Jacquets Film dauerpräsent.

Luc Jaquet bei den Dreharbeiten Bonne Pioche Cinéma / Tristan Jeanne-Valès - 2013 -

Doch was wir - ausgehend von dem gerodeten Wald - sehen, hören, erzählt bekommen von dem alten, begeisterten, wissenden Botaniker, das ist die Geschichte der Entstehung der Bäume. Bruno Ganz gibt Francis Hallé seine Stimme:

"Ich habe Menschen gesehen, die tausendjährige Bäume in wenigen Tagen bezwingen. Es reicht ein Moment, sie zu zerstören, zu berauben, zu benutzen, zu fällen. Doch wie viele Jahrhunderte brauchen sie, um wieder zu wachsen?"

Wenn Bäume sprechen könnten, dann wie Bruno Ganz

Es gibt nur Wald und Bäume in diesem Film, und die Tiere, die darin leben. Und den alten Mann, der die Bäume, die Ranken, die Lianen und anderen Pflanzen zeichnet. Aus den Zeichnungen werden mitunter animierte Pflanzen, die in einer Art kunstvollem Zeitraffer Wachstumsvorgänge veranschaulichen.

Das Geheimnis der Bäume Bonne Pioche Cinéma / Tristan Jeanne-Valès - 2013 -

So entsteht - ausgehend von diesem Kahlschlaggebiet - in "Das Geheimnis der Bäume" ein virtueller Zeitraum von 700 Jahren, den benötigt es, bis über mehrere Etappen der "finale Primärwald" - wie Botaniker Hallé den Urwald nennt- entsteht.

Die Kreisläufe von der Wurzel bis zur Baumkrone, unter Einbeziehung von Insekten bis zu den Elefanten, entschlüsselt der Botaniker Francis Hallé in diesem Film. Und wäre dieses Wort nicht gänzlich abgegriffen, könnte man hier reden von den "Wundern" der Natur und im speziellen denen dieser Bäume.

Wald und lauter Bäume

Man muss glücklicherweise nicht warnen vor dem Film "Das Geheimnis der Bäume", wie man ja 2005 vor dem Debüt Luc Jacquets warnen musste, wenn man einigermaßen bei Verstand war. "Die Reise der Pinguine", ausgezeichnet mit dem Oscar für den besten Dokumentarfilm, war eine unerträgliche, mit Musiksoße verquaste Geschichte über die Kaiserpinguine in der Antarktis, versehen mit Spracheinlagen der Pinguine; es war ein Film, für den der Begriff "Vermenschlichung" in all seinen schlimmsten Aspekten hätte neu erfunden werden müssen.

Frosch und Insekt teilen sich den Lebensraum Baum Sarah Del Ben, Wild Touch -

Doch irgendjemand hatte Jacquet offensichtlich eine Anti-Kitsch-Spritze verpasst, denn sein folgender Spielfilm "Der Fuchs und das Mädchen" - 2007 im Kino - erzählte auf anrührende und - eben - nicht kitschige Weise, quasi zurückgenommen, von der Freundschaft zwischen Mensch und Tier. "Das Geheimnis der Bäume" ist glücklicherweise ebenfalls nicht kitschig oder esoterisch verquast, sondern meditativ, poetisch. Ein Hohelied auf die Natur, den Regenwald und diese seltsamen Wesen, die Bäume.

Kosmos auf Mooskissen

Luc Jacquet hat einen langsamen Film gedreht, der uns in eine andere Wahrnehmungszeit eintauchen lässt mit dieser suggestiv-melancholischen Stimme von Bruno Ganz, der uns in vielen Variationen davon erzählt, wie im Kosmos des Waldes alles miteinander verbunden, alles aufeinander angewiesen ist.

Fluss im Regenwald Sarah Del Ben, Wild Touch -

Dies ist kein filmischer Botanikkurs, sondern ein hemmungsloses wie poetisches Plädoyer für die Natur, ihren Schutz. Der Film enthält hinterrücks die Botschaft, dass wir uns nun einmal nicht einfach herausnehmen können aus diesem komplexen Beziehungsgeflecht der Existenz. Dafür findet Luc Jacquet am Anfang ein atemberaubendes Bild: "Das Geheimnis der Bäume" beginnt mit einer mehr als vier Minuten langen Kamerafahrt vom Boden des Regenwaldes, wo Francis Hallé sitzt, zeichnet, staunt, beobachtet, hoch bis zu den Wipfeln der Urwaldriesen. Da, ganz oben, sehen wir den Botaniker wieder, in einer gigantischen Astgabel sitzend, zeichnend, staunend, beobachtend. Klein wie eine Ameise wirkt er.