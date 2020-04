Es gibt etwa 3.000 verschiedene Arten von Eintagsfliegen. Und darunter eine Verwandtschaftsgruppe, deren Larven graben. Die Fliegen selbst sind terrestrische Tiere, leben nur wenige Tage an Land. Aber die Larven legen u-förmige Tunnels im Gewässergrund von Bächen und Flüssen an, an deren Boden sie sich dann befinden. Mehrmals in der Sekunde schlägt die kleine Fliegenlarve mit ihren Kiemen: Dadurch strudelt sie einen Wasserstrom durch ihren siphonartigen Tunnel und schwemmt viele pflanzliche und…

Imago Imago/imagebroker -