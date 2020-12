per Mail teilen

Corona macht auch vor dem größten Weinfest der Welt nicht Halt: Der Dürkheimer Wurstmarkt ist in diesem Jahr abgesagt und fällt damit zum ersten Mal nach 1949 aus. Normalerweise feiern am zweiten und dritten Septemberwochenende mehr als eine halbe Million Besucherinnen und Besucher rund um das Riesen-Weinfass. Die zwei Wochen Wurstmarkt sind für die Bad Dürkheimerinnen und Bad Dürkheimer so etwas wie eine eigene Zeitrechnung.