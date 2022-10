So unterstützen die Fans ihre Kandidatinnen

In der Vorentscheidung zur Wahl der Deutschen Weinkönigin am 21. September, haben alle Finalistinnen die Aufgabe erhalten, ihren Namen möglichst groß in einem Foto darzustellen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Die Fans von Katharina Bausch aus dem Rheingau SWR Die Fans von Laura Gerhardt von der Mosel SWR Die Fans von Julia Sophie Böcklen aus Württemberg SWR Die Fans von Angelina Vogt von der Nahe SWR Die Fans von Carolin Hillenbrand von der Hessischen Bergstraße SWR Die Fans von Miriam Kaltenbach aus Baden SWR