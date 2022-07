Alle Termine im SWR Fernsehen und online

per Mail teilen

Vorentscheidung

Am Samstag, den 21. September, findet die Vorentscheidung zur 71. Wahl der Deutschen Weinkönigin statt. Im Saalbau in Neustadt/Weinstraße hoffen 12 Kandidatinnen aus den deutschen Weinbaugebieten auf den Einzug ins Finale der Wahl. Sie müssen vor einer 70-köpfigen Fachjury ihr Wissen zu den Themen Medien, Politik und Weinwirtschaft unter Beweis stellen. Übrig bleiben sechs Kandidatinnen.



Den Vorentscheid können Sie live bei Facebook von 16-18.30 Uhr verfolgen.



Die aufgezeichnete Sendung wird am 22. September von 14 - 16:20 Uhr im SWR Fernsehen übertragen.

Finale

Am 27. September fällt während der großen Wahlgala die Entscheidung, welche der jungen Damen zur Weinkönigin 2019/20 gekrönt wird. Der SWR überträgt das Finale am 27. September ab 20.15 Uhr live.

Auf der Homepage der Landesschau RP übertragen wir bereits ab 19.30 Uhr die Reden von Frau Reule, Geschäftsführerin des deutschen Weininstituts, sowie der scheidenden Weinkönigin Carolin Klöckner und den Prinzessinnen Inga Storck und Klara Zehnder.

Landesschau Rheinland-Pfalz

Montag bis Freitag, 16.9.-20.9.

Weinköniginnen-Check der Kandidatinnen aus Rheinland-Pfalz



Donnerstag, 26.9.

Studiointerview mit den Finalistinnen aus Rheinland-Pfalz



Freitag, 27.9.

Reportage über die Finalistinnen aus Rheinland-Pfalz



Montag, 30.9.

Studiointerview mit der neuen Deutschen Weinkönigin 2019/20 und den beiden deutschen Weinprinzessinen

Kaffee oder Tee

Montag bis Mittwoch, 23.9. - 25.9.

Interview mit je zwei Finalistinnen pro Tag



Donnerstag, 26.9.

Interview mit Carolin Klöckner, Deutsche Weinkönigin 2018/19

ARD Buffet

Montag, 30.9.

Interview mit der neuen deutschen Weinkönigin