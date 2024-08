"Wein ist für mich eine Cuvée aus einer endlosen Entdeckungsreise, einem Fenster zur Kultur und Geschichte, ein Symbol unseres Erbes und ein Ausdruck von Handwerkskunst", sagt Lea Blumenthal.

Schon im Schulalter im Weingut mitgeholfen

Aufgewachsen in einer Winzerfamilie in Bad Kösen, liegen die Wurzeln für ihre Weinleidenschaft bereits in ihrer Kindheit. Schon in der Schulzeit habe sie oft im Weingut mitgeholfen und so sehr früh eine Faszination für den Weinbau und die Weinherstellung entwickelt, erzählt die Lehramtsstudentin, die sich nebenher weiter intensiv mit der Weinwelt beschäftigt.

Im September 2023 wurde sie zur Gebietsweinkönigin Saale-Unstrut gewählt, ein Amt, das ihr die Gelegenheit bietet, nicht nur die Besonderheit und Vielfalt der Weine des Anbaugebietes zu präsentieren, sondern auch die Winzerinnen und Winzer und deren handwerkliches Können.

Stolz auf den Wein ihres Onkels

Im Ausbau des Weintourismus, etwa durch die Organisation von regionalen Weinevents, liegt in ihren Augen viel Potenzial, neue Zielgruppen anzusprechen und deren Affinität zu deutschen Weinen zu stärken. Besonders stolz ist die ambitionierte 25-Jährige auf den Königinwein Saale-Unstrut 2023/24, einer Kreation ihres Onkels. Angefangen von der Pflege der Rebstöcke bis hin zur sorgfältigen Lese und Verkostung habe sie jeden Schritt des Weges bis zum fertigen Wein begleitet.

"Fühle die Angst und tue es trotzdem"

"Be afraid and do it anyway!" – "Fühle die Angst und tue es trotzdem" – dieses Leitmotiv begleitet Lea Blumenthal in Momenten neuer Herausforderungen und ermutigt sie, ihre Bedenken zu überwinden. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür war ihr Bungee-Jump in Südafrika von der Bloukrans Bridge aus 216 Metern. Die umtriebige Naumburgerin liebt es, in Bewegung zu sein und zu reisen. Sie ist begeisterte Motorradfahrerin, mag Inlineskaten, Skifahren und bewegt sich mühelos auf dem Surfboard. Neben fließendem Englisch spricht die vielseitig interessierte junge Frau auch Französisch. Ihre Freunde schätzen sie für ihre positive Ausstrahlung genauso wie für ihre zuverlässige, empathische und humorvolle Art. Sie freut sich darauf, ihre Zukunft mit Offenheit und Neugier zu gestalten.

Junge Generation für Weingenuss begeistern

"Wer weiß", sagt sie, "vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, meine Leidenschaft für Wein und meine pädagogischen Fähigkeiten zu kombinieren?" Im Amt der Deutschen Weinkönigin sieht Lea Blumenthal eine einzigartige Gelegenheit, den Fortschritt und die Tradition der Weinwirtschaft miteinander zu verbinden und vor allem die junge Generation für den Weingenuss zu begeistern. "Es ist eine große Aufgabe, die Interessen und Anliegen der Weinbranche zu vertreten und gleichzeitig eine positive Wirkung zu erzielen, sowohl national als auch international. Diese Rolle möchte ich mit Respekt, Integrität und Leidenschaft ausfüllen", erklärt die Kandidatin.

