Acht Kandidatinnen bewerben sich um die Krone

per Mail teilen

Acht Bewerberinnen stellen sich der Vorentscheidung für die Wahl der 74. Deutschen Weinkönigin: Gebietsweinköniginnen und -Prinzessinnen aus den Anbaugebieten Ahr, Baden, Hessische Bergstraße, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen und Saale-Unstrut nehmen an der Wahl teil.

Seit 1949 treten die Weinhoheiten aus den Deutschen Weinanbaugebieten zum freundschaftlichen Wettstreit an. Traditionell findet die Veranstaltung im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße statt.

Holger Wienpahl moderiert die Sendung, in der die Bewerberinnen ihr Fachwissen zeigen und komplexe Fragen rund um die Weinbereitung, den Weinbau und das Weinmarketing kompetent, verständlich und prägnant beantworten müssen - und dies auch in englischer Sprache.

Zudem müssen die Kandidatinnen Fehler in WeinNachrichten finden, die SWR Nachrichtensprecher Janboris Rätz vorlesen wird.

Die rund 70-köpfige Jury mit Experten aus Weinwirtschaft, Politik und Medien wird nicht vollständig im Saalbau anwesend sein. Viele Juroren verfolgen den Livestream (24.9.2022 um 16:00 Uhr unter swr.de/weinkoenigin) und stimmen online von zu Hause ab.

Die Jury wählt schließlich fünf Finalistinnen, die am 30. September dann im Saalbau zum Finale antreten. Dann werden die Juroren auch im Saal anwesend sein.

Am Freitag, 30. September wird die Wahl aus Neustadt an der Weinstraße ab 20.15 Uhr im SWR Fernsehen und per Livestream im Internet übertragen.