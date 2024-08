"Wein ist für mich ein Stück Heimat im Glas, egal wo auf der Welt ich bin", sagt Lisa Lehritter.

Ihre Begeisterung für Wein und alle mit dem Weinbau verbundenen Arbeiten entdeckte sie schon in ihrer Kindheit. "Mein Spielplatz waren die Weinberge meiner Familie", erzählt die junge Frau aus Frickenhausen.

So waren auch die beruflichen Weichen sehr schnell gestellt. Sie beendete erfolgreich ihr Studium der Internationalen Weinwirtschaft in Geisenheim und managt heute das Online-Marketing in der Winzergemeinschaft Franken. Als amtierende Gebietsweinkönigin liegen ihr die Gespräche mit den Winzerinnen und Winzern besonders am Herzen.

Silvaner ist ihr Favorit

Mit ihrer positiven Ausstrahlung gelingt es ihr mühelos, ihre ansteckende Begeisterung für die Weine der Region und die Arbeit der Weinerzeuger/innen auf andere Menschen zu übertragen. Besonders stolz ist sie auf den Zusammenhalt in Franken und Teil der Gemeinschaft aller Winzerinnen und Winzer zu sein. Einen wichtigen Trend für die Branche, um auch jüngere Zielgruppen zu erreichen, sieht sie in aromenreichen Bukettsorten und restsüßen Weinen. Wenn es um ihren Lieblingswein geht, muss die Fränkin nicht lange überlegen: Ihr absoluter Favorit ist der Silvaner, den sie als äußerst vielseitig und als perfekten Wein für alle Gelegenheiten beschreibt.

Enger Zusammenhalt in der Familie

"Gib dein Bestes und sei immer du selbst!" Diesen Satz versucht Lisa Lehritter bei allem, was sie tut, zu beherzigen. Ihre enge und herzliche Verbundenheit zur Familie wird spürbar, wenn sie sagt: "Wir halten in jeder Situation zusammen und ich kann mich bedingungslos auf alle verlassen." Lisa liest und backt gerne und verbringt Zeit mit ihren Freunden, die sie für ihren Humor und als gute Ratgeberin mit einem immer offenen Ohr schätzen. Sie begeistert sich für Reiseziele in Skandinavien und würde auch gern einmal ans Nordkap reisen, fühlt sich aber zu Hause genauso wohl, umgeben von vertrauten Menschen.

Für die Belange der Weinbranche einsetzen

Und was möchte Lisa Lehritter erreichen, wenn sie in das Amt der höchsten Deutschen Weinhoheit gewählt würde? Es ist ihr ein wichtiges Anliegen, sich mit ihrer Fachkompetenz als Botschafterin für die Belange der Weinbranche einzusetzen und diese voranzubringen. Das große Potenzial, welches das Amt mit sich bringt, möchte sie nutzen, um die deutschen Weine national und international weiter bekannt zu machen. "Ich möchte zeigen, wieviel Herzblut und Leidenschaft unsere Winzer und Winzerinnen jeden Tag in ihre Arbeit stecken", erklärt die engagierte junge Fachfrau.

Quelle: DWI