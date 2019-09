Wem wird die Ehre zuteil, den Titel "Deutsche Weinkönigin" im Jahr 2019/20 zu tragen? Sechs Bewerberinnen haben es in das Finale für die Wahl der 71. Deutschen Weinkönigin geschafft. Bei der Live-Sendung am 27. September um 20.15 Uhr, die von Holger Wienpahl moderiert wird, müssen Katharina Bausch (Rheingau), Julia Sophie Böcklen (Württemberg), Laura Gerhardt (Mosel) Carolin Hillenbrand (Hessische Bergstraße), Miriam Kaltenbach (Baden) und Angelina Vogt (Nahe) ihr Wissen rund um das Thema Wein auf die Probe stellen.

Der SWR überträgt die Sendung live ab 19.30 Uhr.

Eine 70-köpfige Jury mit Experten aus Weinwirtschaft, Politik und Medien prüfen auch die Schlagfertigkeit und den Charme der einzelnen Kandidatinnen.

Seit 1950 treten die Weinhoheiten aus den Deutschen Weinanbaugebieten zum freundschaftlichen Wettstreit an. Im Vorfeld waren 12 Gebietsweinköniginnen der Deutschen Weinanbaugebiete bei der Vorentscheidung angetreten. Traditionell findet die Veranstaltung im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße statt. Für die Unterhaltung in der kurzweiligen Show sorgt der junge Kabarettist Sven Garrecht mit einer humorvollen, eigens geschriebene Hymne an die Weinkönigin.

Die Teilnehmerinnen des großen Finales zur Wahl der Deutschen Weinkönigin 2019:

In alphabetischer Reihenfolge

Rheingau

Katharina Bausch Der Winzerberuf hat bei Katharina Bausch Familientradition, weswegen auch sie die Vorteile des Berufes genießt.

Württemberg

Julia Sophie Böcklen Wein ist für Julia Böcklen ein Zusammenspiel von Wissenschaft und Kunst, bei dem sich handwerkliches Können mit der Vision des Winzers verbindet.

Mosel

Laura Gerhardt Nicht nur Wein fasziniert Laura Gerhardt, sondern auch Königinnen und Könige die mit ihrem Glanz die Welt bereichern.

Hessische Bergstraße

Carolin Hillenbrand Ihr wurde der Wein schon in die Wiege gelegt und nun möchte sie ihre Leidenschaft für den Wein weltweit weitergeben.

Baden

Miriam Kaltenbach Die gelernte Winzerin hat im Wein ihre Leidenschaft gefunden. Sie liebt es vor allem mit und in der Natur zu arbeiten.

Nahe