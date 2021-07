per Mail teilen

Am 16. und 23. Juli um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.

In der neuen Wein-Show wetteifern Winzerinnen und Winzer aus Rheinland-Pfalz um die Gunst der Zuschauer. Vier Teilnehmer aus unterschiedlichen Weinanbaugebieten gehen in jeder Folge an den Start. Jeder der vier "Duellanten" bringt einen Wein aus seinem Sortiment mit und erzählt seine Geschichte. Lernen Sie die Betriebe der Winzer und ihre Philosophie als Weinmacher kennen, bevor es zwischen ihnen live zum Duell kommt.

Am 23. Juli hat Julian Schreieck gewonnen.

Am 16. Juli hat Lena Endesfelder gewonnen.

Die Jury

Eine prominent besetzte Fachjury kommentiert die Präsentationen und übers Internet zugeschaltete Zuschauer geben ihre Eindrücke von den Auftritten wieder.

Ihre Stimme entscheidet

Welcher Winzer hat sich und seinen Wein am besten präsentiert? Welche Weinpersönlichkeit, welcher Weincharakter hat Sie überzeugt? Nach jedem Showdown können Sie per Internetabstimmung entscheiden, welcher Wein den Sieg verdient hat.