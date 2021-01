per Mail teilen

Kriminalfälle beschäftigen mich seit je her, nicht zuletzt weil ich einen starken Gerechtigkeitssinn habe. Ich erhoffe mir durch unsere Sendung, dass wir zur Sicherheit bei uns im Südwesten beitragen können. Wenn die Polizei in einem Fall nicht mehr weiter kommt, dann wollen wir sie in ihrer Fahndungsarbeit unterstützen. Die Öffentlichkeitsfahndung im Fernsehen sehe ich als große Chance, Verbrechen aufzuklären.