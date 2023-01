Der Südwesten ist ein Naturparadies für unzählige Tierarten, die in der direkten Nachbarschaft leben. Wie kommen diese Tiere mit den Menschen zurecht? Jürgen Vogt erzählt Geschichten von Wölfen und Luchsen, Waschbären und Wildkatzen, die in den mehr als 20.000 Naturschutzgebieten, den über 5.000 Seen sowie in den Bergen, Wäldern und auf Feldern leben - in der Wildnis vor der Haustür.