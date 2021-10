Die Landwirtschaft im Südwesten lebt von ihrer Vielfalt - von den kleinen Bergweiden in Schwarz- und Westerwald, den Obstplantagen am Bodensee und in Rheinhessen, den Weinbergen zwischen Kaiserstuhl und Ahr, Schaf- und Ziegenzuchten zwischen Schwäbischer Alb und Hunsrück. Und so vielfältig die Landschaften im Südwesten sind, so unterschiedlich ist auch die Geschichte der Höfe. mehr...