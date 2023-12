Auch hierzulande gibt es eine kulinarische Auswahl für die Winterzeit. Sven Hildebrandt schwört auf Wintergemüse. Daniel Seywald widmet sich dem Wild. Thomas Herrig bietet Kurse in Wintergrillen an. Wer sich anders stärken will, kann den Pumpkin-Spice-Sirup von Carolin Jahn testen. Herzerwärmend ist auch die Kastanienküche von Christof und Julia Feith. Der Treffpunkt zeigt Leckeres für den Winter.