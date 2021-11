Urban Walks - Städte zu Fuß erleben

Spazierengehen in der City ist spätestens seit Corona eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Kein Wunder, dass mittlerweile viele fachkundig geführte Touren angeboten werden, auf denen man seine Stadt mal ganz anders erleben kann. Sei es in Mannheim beim Street Art-Spaziergang durch die Quadrate oder bei der Stuttgarter Stäffelestour. Wie man eine Stadt fotografisch gut in Szene setzt, zeigt die Karlsruher Foto-Safari. Und last but not least gibt es „Wanderdating“, bei dem man in Heidelberg, wenn nicht den Partner fürs Leben, so doch zumindest eine angenehme Begleitung für die Wanderung finden kann.