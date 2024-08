Unter Tage - Höhlen und Bergwerke erleben

Urlaub machen in der Schweiz? Da denken die meisten sofort: viel zu teuer! Wir sind am Zürichsee unterwegs und auf Entdeckungsreise für den kleinen Geldbeutel. Dabei gibt es Tipps zum Sparen beim Transportmittel, günstige Übernachtungsmöglichkeiten und kostenlose Erlebnisse in der Natur. In Zürich, einer der teuersten Städte der Welt, machen wir eine Stadtführung für 12 Euro, unternehmen eine Seerundfahrt und genießen den Ausblick vom Uetliberg. Außerdem testen wir drei kostenlose Flussbäder mitten in der Stadt. Übernachtet wird auf dem Campingplatz Fischers Fritz am Zürichsee oder auf dem Lützelhof in Pfäffikon. Hier wird die Nacht zum Abenteuer im Stroh, ganz nahe bei den Tieren vom Bauernhof. Und in Braunwald gibt es einen Low Budget Tipp für den Familienausflug in die Schweizer Berge.