Wann ist Laetare, was ist ein Jokili oder wissen Sie wo das Moschtfescht gefeiert wird? All das sind traditionelle Bräuche und Figuren aus Baden-Württemberg. Wie viele es davon gibt und wie wir im Ländle feiern können, das zeigen wir Ihnen im Treffpunkt.



Wir nehmen Sie mit zu den aktuellen Festen und Brauchtumsveranstaltungen in Baden-Württemberg. Die Moderatoren Hansy Vogt, Sonja Faber-Schrecklein, Rolf Fritz und Kristin Haub entführen Sie mitten rein ins Geschehen und werfen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen. So erleben Sie die Veranstaltungen intensiv und direkt, wie Sie es als Zuschauer so gar nicht haben könnten. Außerdem gibt es Wissenswertes rund um die Feste und Bräuche - sozusagen das Histörchen zur Geschichte oder auch der heimatliche Hintergrund.



Tradition wird groß geschrieben



Alt überlieferte und originelle Feste und Bräuche stehen bei der Themenwahl des Treffpunktes im Vordergrund. Neben dem "Mannheimer Maimarkt" oder dem "Cannstatter Volksfest" berichten wir über den "Schiltacher Bauernmarkt", Hornschlittenrennen, Fuhrmannstage, Pferdemärkte und Oldtimertreffen. Dazu kommen Osterbräuche, Lichterbräuche, Nikolausbräuche und vieles mehr.



Übrigens Fas(t)nacht oder auch Fasnet ist ein Markenzeichen des Treffpunkts. Sonja Faber-Schrecklein und Werner Mezger sind Garanten für die überaus beliebte sachkundige und unterhaltsame Berichterstattung.