Steinbutt mit Sesam-Nuss-Kruste

Zutaten für 4 Personen

Sesam-Nuss-Kruste:

Je 2 Mandeln, Hasel- und Walnüsse

2 EL Koriandersamen

2 EL Sesamsamen

1/2 EL Rosa Pfefferkörner gestoßen

Fisch:

4 Steinbuttfilets 100g

Salz

Pfeffer

60 g Weizendunst

2 EL Milch

3 El Öl

Pilzsoße:

200 g Pilze

2 EL Honig

2 EL Zitronensaft

2 EL Sherryessig

200 ml Wasser zum Auffüllen

2 EL Sojasoße

80 g Butter

Zubereitung

Die Nüsse und Gewürze unter Rühren und in einer Pfanne ohne Fett rösten. Anschließend mahlen. Die Fischfilets mit Salz und Pfeffer würzen und mit Mehl, Milch und mit der Nussmischung auf einer Seite panieren. In heißem Fett auf dieser Seite anbraten und anschließend im 160°C heißen Backofen in 4-5 min. fertig braten.

Für die Sauce die Pilze in Butter goldbraun sautieren, Honig zugeben und mit Zitronensaft und Essig ablöschen. Mit Wasser und Sojasoße auffüllen, etwa 15 min. köcheln lassen.

Danach durch ein Sieb passieren.