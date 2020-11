Rezeptautor/Rezeptautorin: Simon Kistenfeger

Christkindl`s favorite:

4 cl Cognac

2 cl Amaretto

1,5 cl Lebkuchen Sirup

2,5 cl Zitronensaft

3 Tropfen Kakaobitter

6 cl Naturtrüber Apfelsaft

Alle Zutaten mit viel Eis gut shaken und in frisches Eis abseihen.

Als Garnitur eignen sich Zimt und Apfelfächer.

Lebkuchen Sirup:

500 ml Wasser

350 g weißer Rohrzucker

1 Bio Zitrone

2-3 Wacholderbeeren

1-2 Lorbeerblätter

3 Nelken

1 Vanilleschote

2 Lebkuchen

1 Prise Salz

500 ml Wasser, 350 g weißer Rohrzucker und den Saft einer Zitrone zusammen in einen Kochtopf geben und bei mittleren Stufe erhitzen und verrühren bis sich der Zucker aufgelöst hat. Wacholderbeeren kurz im Mörser andrücken und gemeinsam mit Lorbeerblättern und Nelken in den Topf geben. Vanilleschote längs aufschneiden, Vanillemark auskratzen und auch in den Topf geben.

Zwei Lebkuchen mit Messer grob zerkleinern und in den Topf geben. Alles 15-20 Minuten auf niedriger Stufe köcheln lassen und anschließend mit einer Prise Salz verfeinern.

Den Topfinhalt mit der Hilfe eines Kaffefilters filtern und den Sirup abfüllen.

Den Sirup kühl und trocken lagern, so ist dieser mindestens drei Monate haltbar.