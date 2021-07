5 Folgen, jeweils sonntags, 18:45 Uhr im SWR-Fernsehen Baden-Württemberg

Die großen Ferien stehen kurz bevor – der große Aufbruch in die Ferne wohl eher nicht. So wie es aussieht, werden auch dieses Jahr wieder viele den Sommerurlaub zu Hause verbringen. Was liegt da näher als ein Kurztrip in einen Freizeitpark? Rechtzeitig vor dem Ferienbeginn stellt der „Treffpunkt“ die bekanntesten Freizeitparks im Südwesten vor. In fünf Folgen geht Treffpunkt-Moderatorin Kristin Haub auf Entdeckungstour: im Europa-Park Rust, im Erlebnispark Tripsdrill, im Holiday-Park Haßloch, im Ravensburger Spieleland und in verschiedenen Familien- und Tierparks am Bodensee, im Schwarzwald und im Rems-Murr-Kreis. Dabei präsentieren wir die Besonderheiten und Neuheiten der Parks, schauen uns die Unterkunfts- und Verpflegungsangebote der Freizeitbetriebe an und geben nützliche Informationen und Tipps für den Parkbesuch. Alles, was die Zuschauer wissen müssen, für jede Menge Spaß und Action nicht weit von daheim.

4.7. Tripsdrill

Achterbahn Mammut in Tripsdrill Pressefoto Tripsdrill

Mit "Volldampf" "Hals über Kopf" ins Vergnügen: Zwei neue spektakuläre Achterbahnen locken in den Erlebnispark Tripsdrill. Dabei hat der idyllisch zwischen Wald und Reben gelegene Freizeitpark schon genügend Attraktionen zu bieten. Weltweit einzigartig ist die "Mammut"-Holzachterbahn, in der man in Zügen, die wie eine Säge gestaltet sind, durch eine riesige Sägemühle brettert. Mit historischen Baustoffen wie Altholz und historischen Ziegeln, Fachwerkbauten oder originalen Eisenbahn-Signalen inklusive Bahnhof betont der älteste Vergnügungspark im Südwesten an vielen Stellen die Landesgeschichte Baden-Württembergs. 1929 mit der Altweibermühle gegründet, hat das Familienausflugsziel schon viele Generationen begeistert. Neben dem Wildparadies gibt es auch urige Übernachtungsmöglichkeiten: Baumhäuser und Schäferwagen laden zu einem Kurzurlaub ein.

11.7. Holiday Park

Donnerfluss im Holiday Park Pressefoto Holiday Park

Für einen Tag in eine andere Welt eintauchen, in waghalsigen Achterbahnen in die Tiefe stürzen und Biene Maja treffen: In dieser Folge führen die Ferien im Freizeitpark den Treffpunkt in den Holiday Park in Haßloch. Der Unterhaltungs- und Erlebnispark in der Pfalz feiert dieses Jahr 50. Geburtstag und bietet mit 70.000 Quadratmetern einen vielseitigen Kurzurlaub vom Alltag mit der ganzen Familie. Hier warten neben Maja auch noch die berühmten Trickfilmfiguren Wickie, Tabaluga und Heidi auf ihre kleinen Fans. Und auch die Coaster-Fans bekommen bei den Fahrgeschäften wie Ge-Force, Sky Scream und Free Fall Tower ihren Nervenkitzel. Ganz neu im Park: das Wickieland mit insgesamt drei Wasserbahnen zum Fahren, nass Spritzen und Abkühlen. Die Highlights, das Essen, aktuelle Corona-Regelungen und die wichtigsten Tipps für den Aufenthalt: Der Treffpunkt schaut sich den Holiday Park genauer an.

18.7. Ravensburger Spieleland

Kinder im Ravensburger Speieleland mit der Maus, dem Elefanten und Käpt'n Blaubär Pressefoto Ravensburger Spieleland

Ein Freizeitpark für die ganze Familie, mit spannenden Erlebnissen für kleine und große Abenteurer – das ist das Ravensburger Spieleland unweit des Bodensees. Über 70 Attraktionen in acht Themenwelten auf 30 Hektar Fläche. Ob Feuerwehrspiel oder das verrückte Labyrinth in der „Kunterbunten Spielewelt“, ob Alpin-Rafting oder das Abenteuer-Camp im „Entdeckerland“, ob man mit Käpt’n Blaubärs Gummikutter in See sticht oder in der SchokoWerkstatt eigene Schokoladenträume kreiert –ein Tag reicht kaum aus, um sich durch den Ravensburger Freizeitpark durchzuspielen. Deshalb gibt es im parkeigenen Feriendorf zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten: in Ferienhäusern oder in den „Wieso? Weshalb? Warum?“-Forscherzelten. Dann bleibt auch ganz bestimmt noch Zeit, sich in die „GraviTrax-Kugelbahn“ zu trauen, der nagelneuen Attraktion im Spieleland, bei der man selbst zur rasenden Kugel wird. Der Treffpunkt mit Kristin Haub stellt das Ravensburger Spieleland vor und begleitet Familien auf ihrer Entdeckungs- und Erlebnistour. Selbstverständlich informiert die Sendung auch über die pandemiebedingten Regelungen im Park, die einen unbeschwerten Spielespaß erst ermöglichen.

25.7. Europa-Park

Atlantica im Europa-Park Pressefoto Europa-Park

Rund 100 Fahrgeschäfte, 6.000 Hotelbetten und etliche Entertainment-Shows – der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark und seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Familien-Ausflugsziele im Südwesten. Das Besondere: Eine Tour durch den Park ist wie eine kleine Reise durch Europa: 18 verschiedene Themenwelten versprühen internationale Atmosphäre und sind grade in Corona-Zeiten ein gutes Mittel gegen Fernweh. Und wer gleich ein bisschen länger bleiben will, kann es sich für ein paar Tage in den parkeigenen Hotelanlagen oder im Camping-Resort gemütlich machen. Pünktlich zum Sommerferienbeginn checkt der Treffpunkt: Lohnt sich ein Familienurlaub im Europa-Park? Was für Übernachtungs- und Verpflegungsangebote gibt es? Und welche der 13 Achterbahnen lässt den Puls am höchsten schlagen?

1.8. Familien- und Tierparks

Legoland Miniland Pressefoto Legoland

Sie sind kleiner als die reinen Freizeitparks, aber fein und vergleichsweise günstig: die Familien- und Tierparks. Mit 60 Attraktionen, die größtenteils auch von kleinen Kindern genutzt werden können, ist der Schwaben Park in Kaisersbach eine preiswerte Alternative für Familien, die Spaß und Action suchen. Für kleine und große Lego-Fans werden im Legoland Günzburg Träume wahr. Der Park bietet für Familien mit Kindern von 2 bis 12 Jahren riesige, faszinierende Gebäude und Landschaften aus Legosteinen und jede Menge Fahrgeschäfte. Gepflegte Tiergehege mit heimischen Wildtieren sind die Attraktion im Wild- und Freizeitpark Allensbach. Ob Bären, Greifvogelschau oder Sika-Hirsche, die sich streicheln lassen, der Park sorgt für viele tierische Begegnungen. Ganz neu in diesem Jahr: Süddeutschlands höchster Rutschenturm: ganze 27 Meter hoch mit 8 Rutschen.