Auf der Rentier-Alm in Niederhausen kommt Moderator Arndt Reisenbichler bei einer Wanderung den großen Tieren sehr nahe. In Trier treffen sich 400 Menschen zu einem Mitmach-Konzert und studieren einen Popsong ein. Reiten auf dem Steckenpferd als Sport: Die Hobby Horsing-Szene kommt bei einem Turnier in Altrip zusammen. Lach-Yoga-Coachin Karin Trieb lädt zu einer Lach-Wanderung in die Pfalz ein.