Schatzsuche - Abenteuer vor der Haustür an

Ob beim Geo-Caching in der Natur, bei einer Rätsel-Rallye in der City oder beim Angeln mit einem Magnet: das Abenteuer Schatzsuche liegt im Trend und macht aus Wanderungen und Spaziergängen eine spannende Schnitzeljagd. Auch der Treffpunkt ist einem Schatz auf der Spur und zeigt, warum Geo-Caching zum beliebten Hobby wird, wie eine Familie in Heidelberg die Welt rettet, welche "Edel-Metalle" in Flüssen schlummern und welche funkelnden Schätze sich tief unter der Erde verstecken. Außerdem soll das Weingeheimnis vom Tuniberg gelöst werden und auf dem Mundenhof in Freiburg heißt es: "Mission Kamel-Rettung". Es wird also spannend!