Der Frühling ist da, also raus in die Natur und rauf aufs Rad. Kein Verkehrsmittel ist gesünder als das Fahrrad, um dem Corona-Alltag für ein paar Stunden zu entkommen. Der "Treffpunkt" gibt Tipps für den Fahrradkauf und zur Ausrüstung, stellt das Pedelec-Verleihsystem des Verbands Region Stuttgart vor, macht eine Radtour mit Miet-E-Bikes entlang der Drei-Kaiser-Berge nach Schwäbisch Gmünd und begleitet Mountainbiker bei ihrer Fitnesstour rund um Wangen im Allgäu. Außerdem stellt er den spektakulären Downhilltrail "Woodpecker" mitten in Stuttgart vor und startet zu einer beschaulichen Genuss-Radtour auf der Halbinsel Höri am Bodensee.