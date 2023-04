per Mail teilen

Was tun in den Osterferien? Im Treffpunkt gibt es Ausflugstipps und Ideen für die freien Tage an Ostern. Vom Osterbrunnen mit 13.000 bemalten Eiern über die erlebte Passions- und Ostergeschichte bis zum Maultaschenseminar – für alle ist etwas dabei.