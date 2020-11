Diese "Treffpunkt"-Sendung besucht Menschen, die mit ihren Händen und ihrem Handwerk Heimatgefühl schaffen. Sie begleitet einen Balkenbettbauer, der aus abgerissenen Schwarzwaldhöfen moderne puristische Möbel baut, und schaut zu, wie in einer Schmuckmanufaktur aus Omas altem Porzellan neue Erinnerungsstücke entstehen. Bei der alten Kunst des Schmiedens wird ein ehemaliger Anlageberater vorgestellt. In einer Nähwerkstatt im Schwarzwald kann man Taschendesignerin über die Schulter schauen. In allen Werken dieser Macher steckt ein Stück Heimat, dem sie mit frischen Ideen neues Leben einhauchen. mehr...