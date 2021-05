Käse ist vielleicht nicht das erste Produkt, das einem einfällt, wenn man an Baden-Württemberg denkt. Doch tatsächlich finden Käseliebhaber landauf und landab auf den Wochenmärkten und in Hofläden immer mehr Spezialitäten aus kleinen Hofkäsereien. Und dann grenzt das Bundesland ja auch noch an die traditionellen Käseregionen wie Allgäu, Elsass und Schweiz. Der Treffpunkt begibt sich auf die Suche nach "Käsegeschichten". Die Spurensuche führt vom Münstermarkt in Freiburg, über die Käseküche auf dem Melcherhof im Schwarzwald bis zum Käsereimuseum nach Endingen. Der Treffpunkt stellt die Arbeit des wohl einzigen Hartkäse-Affineurs in Deutschland vor und besucht einen Schafskäsehof im hohenlohischen Langenburg, der als Pionier der Schafskäseherstellung in Süddeutschland gilt.