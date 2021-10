Herbst aktiv

Hoch über den Baumwipfeln spazieren gehen, mit einem Unimog durch den Matsch fahren oder im Wald baden - der Treffpunkt gibt Tipps, wie man im Herbst seine Freizeit aktiv gestalten kann. Auf dem Sommerberg in Bad Wildbad dürfen Abenteuerlustige auf einer schmalen Hängebrücke eine Schlucht überwinden, von einem Baumwipfelpfad zu einem imposanten Aussichtsturm wandern oder wagemutig mit einem Mountainbike auf einer Downhillstrecke den Berg hinunterrasen. Wer es gemütlicher mag, sollte an einer lehrreichen Pilzexkursion in Kaltenbronn teilnehmen. In Gaggenau darf man im Unimog-Museum auch so ein „Universal-Motor-Gerät“ im Gelände fahren und gleich neben Schloss Lichtenstein kann man im Abenteuerpark selbst durch die Baumkronen kraxeln.