Geboren...

in der Nacht zum 1 Weihnachtstag am 25.12.1967 in Schluchsee. Der Kartoffelsalat von Heiligabend stand noch auf dem Tisch als meine Mama IHR Christkindle auf die Welt brachte.

Kommt aus...

dem Hochschwarzwald, Feldberg Altglashütten, am Gipfel der Gefühle

Wollte immer schon werden...

auf die Bühne und vor die Kamera um die Menschen zu unterhalten und zu begeistern

Wurde dann doch Moderator beim Treffpunkt, weil...

ich gerne den Zuschauern unsere fantastische Heimat mit all Ihren vielfältigen Traditionen und Genüssen ins Wohnzimmer bringen möchte

Lieblingsfest...

die Geburtstagsfeste meiner Kinder

Lieblingsregion...

ich liebe das ganze Ländle inklusive das Elsass

Lieblingsmusik...

ich höre alles je nach Anlass und Stimmungslage

Isst/trinkt gerne...

in erster Linie unser gutes Wasser aus dem Schwarzwald und abends einen trockenen Rotwein. Gastronomisch begeistert mich sowohl die Sterne Küche wie auch ein traditinelles Vesper. Hauptsache es ist frisch zubereitet.

Verabscheut...

schlechte Laune

Und sonst?

Bin ich Sänger und Frontman der Erfolgsgruppe DIE FELDBERGER,der offizielle Fahrer von FRAU WÄBER und rede gerne Bauch mit Hase FELIX.

Botschafter für die Tourismusregionen Schwarzwald und Hochschwarzwald und dadurch gerne mit Gästen sportlich und informativ unterwegs in der Natur

Familienvater aus Leidenschaft