Ostern, das Fest der Auferstehung - dieses Jahr wird es verbunden sein mit vielen Einschränkungen. Gerade deshalb möchte der "Treffpunkt" Ostergeschichten erzählen, die Mut machen für den Neuanfang nach der Krise. So zum Beispiel aus Dapfen auf der Schwäbischen Alb, wo Pfarrersfrau Ursula Bogner-Kühnle seit 30 Jahren einen Eiermarkt gestaltet und mit selbst beschrifteten Eiern und biblischen Psalmen die österliche Botschaft verkündet. Weil Eier zum Ende der Fastenzeit im Übermaß vorhanden sind, haben sich Eierspiele wie die Eierlage in Schönecken/Eifel entwickelt. Zwei Junggesellen der Gemeinde treten dabei im Wettkampf gegeneinander an. Im Schwarzwald begeistert das Osterdorf Oberprechtal jedes Jahr mit seiner wunderbaren Osterdekoration die Besucher. Und in Pfronten im Allgäu tragen traditionell sogenannte Feuerspringer das geweihte Osterfeuer von Haus zu Haus, um mit seinem Rauch Unglück und Krankheiten zu vertreiben - aus Wohnstube und Stall. Auch diese Erzählung passt in unsere Zeit. mehr...