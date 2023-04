Bräuche vor den Osterfeiertagen. Die Zuschauer:innen erleben die Prozession der "Fracchie" in der Gemeinde San Marco in Lamis im italienischen Apulien. Die "Fracchia", ein sechs Meter langes, fahrbares Holzbündel, wird aus trockenen Ästen, Gestrüpp und Holzabfällen gebaut. Am Karfreitag werden hunderte dieser Holzbündel entzündet. San Marco in Lamis steht buchstäblich in Flammen.