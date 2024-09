Alte Berufe: Handwerk modern machen

Ein kulinarischer Kurztrip nach Bella Italia: Dafür muss man nicht den Fiat500 starten und die Alpen überqueren. Im familiengeführten Feinkostparadies in Schönaich gibt es neben Parmaschinken und Parmesan sogar italienische Putzmittel. Nudelmanufakturen findet man in Italien in jeder Kleinstadt – und in Saarbrücken. Neben frischen Nudeln kann man hier in Kochkursen auch die Kunst der Ravioli erlernen. Ein Rundum-Pasta-Sorglos-Paket! Frisches italienisches Bauernbrot backt Lorenzo Torregrossa in Balingen nach uralter Tradition. Ganz ohne Maschinen! In den Flonheimer Weinbergen stehen vier Trulli, Rundhäuser wie in Apulien. Das Weingut Geistermühle veranstaltet Wanderungen in die rheinhessische Toskana. Mediterranes Flair auch in den Gassen von Tübingen: Auf dem umbrisch-provenzalischen Markt probieren sich Besucher durch Delikatessen aus Perugia. Pizzabäcker Francesco del Tufo verwandelt Ulm in die nördlichste Stadt Italiens: La Dolce Vita ist nur eine neapolitanische Pizza entfernt.