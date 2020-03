Wagemutig springen zwei junge Kerle mitten im Winter in das eiskalte Wasser des Brunnens und das jedes Jahr aufs Neue, seit Urzeiten. Der Brunnensprung in Munderkingen ist einer der außergewöhnlichsten Bräuche der schwäbisch-alemannischen Fasnacht und wird bis heute von zwei jungen Brunnenspringern am Fasnacht-Sonntag und am Fasnacht-Dienstag durchgeführt. Auch sonst hat die Munderkinger Fasnet einiges zu bieten. Zum Essen gibt es kleine Gebäcke: die "Wusele" und beim amüsanten abendlichen "Maschgere" in den Wirtschaften werden selbstgemachte Andenken, sogenannte "Gromet" verteilt. Treffpunkt-Moderator Rolf Fritz ist natürlich mittendrin, im närrischen Treiben. mehr...