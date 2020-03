per Mail teilen

Am Montag, 23. März ab 20.15 Uhr beantworten wir Ihre Fragen zu Corona bei „rundum gesund Extra“ im SWR Fernsehen.

Experte im Studio ist Dr. Jürgen Rissland, Virologe am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg an der Saar.

Stellen Sie Ihre Fragen schon jetzt per Mail mit unserem Kontaktformular.

Einige Zuschauer*innen bekommen die Möglichkeit, ihre Frage live an Dr. Rissland zu stellen. Wer zu diesem Zweck zurückgerufen werden möchte, trägt bitte auch seine Telefonnummer ein.

Wir bitten um Verständnis, falls wir nicht ALLE Fragen beantworten können. In „rundum gesund“ greifen wir nur gesundheitliche Fragen auf.

Moderator Dennis Wilms (li.) mit Virologe Dr. Jürgen Rißland © SWR/Frank W. Hempel SWR Frank W. Hempel