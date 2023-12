per Mail teilen

Gibt es in Deutschland kein Wohnraumproblem, sondern nur ein Verteilungsproblem? Wären all diese Probleme gelöst, wenn ältere Menschen ihre großen Häuser für junge Familien frei machen würden? 33 Quadratmeter hat ein Paar mit Kindern im Durchschnitt pro Kopf zur Verfügung – Rentner:innen verfügen über fast doppelt so viel Wohnraum. Im Film stellen wir Wohnprojekte vor, die Wege aus der Wohnungsnot zeigen.