Der Kampf ums beste Salz – wie Billiges teuer wird

Der deutsche Gebrauchtwagenmarkt ist der größte in Europa. Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, den sich auch Betrüger:innen zunutze machen. Organisierte Banden bieten meist auf Internet-Portalen PKW an, die sie gestohlen haben. Fahrzeugidentitäten sowie Ausweisdokumente werden gefälscht, die Opfer laufen ahnungslos in die Falle. Im vorigen Jahr gab es mit mehr als 40.000 Diebstählen einen Rekordwert.