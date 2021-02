Die Verunsicherung rund um die Corona-Impfung wird immer größer. In unserem SWR extra können Sie via Call-In oder per Mail Ihre Fragen dazu an unsere Expert*innen im Studio stellen. Melden Sie sich bei uns.

Impfstoffknappheit und viele verschiedene Impfstoffe: Wer ist wann dran?

Wie komme ich an einen Impftermin, wenn ich berechtigt bin?

Wie unterscheiden sich die Impfstoffe und wie wirksam sind sie?

Ist die zweite Impfung gesichert? Das sind nur einige der wichtigen Fragen, die sich die Menschen im Südwesten gerade stellen. Wir geben Antworten Im SWR extra können Sie via Call-In live Ihre Fragen an unsere Expert*innen im Studio stellen – unter der Rufnummer 0711-26 27 29.

Die Telefonnummer ist am Montag, den 1. Februaur 2021 ab 8.00 Uhr für Zuschauerfragen freigeschaltet. Alternativ können Sie uns auch unten auf der Seite Ihre Frage in Schriftform zukommen lassen oder sich per Facebook an uns wenden. Wir versuchen möglichst viele Ihrer Fragen im Laufe unserer Sendung am 1. Februar 2021, ab 20.30 Uhr mit unseren Experten zu beantworten. Experten im Studio sind: Prof. Dr. Bernd Kühlmuß, Leiter des Impfzentrums in Ulm, außerdem Berater im Baden-Württembergischen Sozialministerium

Dr. Lothar Zimmermann, Arzt und SWR-Gesundheitsexperte

Prof. Dr. Susanne Herold, Professorin für Infektionskrankheiten Universität Gießen

Das SWR extra begleitet mit der Kamera Menschen, die versuchen, einen Impftermin zu bekommen, erklärt die Wirkweise der verschiedenen Impfstoffe, thematisiert die Ängste der Impfskeptiker und fragt nach, wer eigentlich bei Impfschäden haftet.

Sendung am Mo , 1.2.2021 20:30 Uhr, SWR extra, SWR Fernsehen