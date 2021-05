Die Verhandlungen über eine Neuauflage der Ampel-Koalition sind abgeschlossen. Die Landesvorsitzenden und Spitzenkandidatinnen von SPD, Grünen und FDP informierten am Freitagnachmittag in einer gemeinsamen Pressekonferenz über den Koalitionsvertrag. Wie wird die neue Regierung für Rheinland-Pfalz aussehen? Welche inhaltlichen Schwerpunkte will man setzen? Und wer wird was in der Neuauflage der Ampel? SWR extra mit Hintergründen und Analysen. Zu Gast im Studio: Professor Uwe Jun, Politologe und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). mehr...