+++ Bitte nicht mehr anrufen +++ Was spricht für die Impfung von Kindern gegen Corona – und was dagegen? Was bedeutet die mögliche Einführung einer Impfpflicht? SWR3 und das SWR Fernsehen beantworten Fragen von Hörer:innen und Zuschauer:innen zum Thema Impfen - gemeinsam mit Kinderarzt Dr. Johannes Hübner, Virologe Martin Stürmer, dem Journalisten und Arzt Patrick Hünerfeld und dem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam.