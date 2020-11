Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Baden-Württemberg am Freitag im Vergleich zum Vortag um 2.838 Fälle gestiegen. Auch im 14-Tage-Trend gehen die Zahlen in Baden-Württemberg weiter nach oben. Der Corona-Wochenrückblick fasst die Entwicklungen zusammen. mehr...