Am 27. Januar 2025 jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 80. Mal. Aus diesem Anlass gedenkt der Landtag von Baden-Württemberg in einer zentralen Veranstaltung im Landesparlament in Stuttgart der Opfer des Nationalsozialismus. Dabei soll an die Ermordung und das Leid von Millionen von Menschen unter der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft erinnert werden.