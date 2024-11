Ampel-Aus in Berlin und die Folgen für Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische FDP-Landesvorsitzende Volker Wissing ist nach dem Aus der Ampelkoalition in Berlin aus der Partei ausgetreten, bleibt aber Minister.

Wer folgt ihm nach? Fragen an seine Stellvertreterin Daniela Schmitt. Und was sagt die Opposition im Land? Das und mehr im SWR Extra.