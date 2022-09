Krieg in Europa – Das Ukraine-Drama

per Mail teilen

Es ist Krieg in Europa. Über 13.000 Menschen sind getötet worden. In der Ostukraine, im Donbass, kämpfen seit Jahren ukrainischen Streitkräfte und durch Russland unterstützte Separatisten.

Russland hat an der Grenze zur Ukraine 100.000 Soldaten zusammengezogen. Eine Moskauer Machtdemonstration oder die Vorbereitung auf eine Offensive? Was hat der Krieg in der Ukraine mit Europa zu tun?

Der Ukraine-Konflikt ist ein Krieg im Spannungsfeld zwischen Ost und West. Was auf dem Spiel steht, reicht weit über die Grenzen der Ukraine hinaus. Der Film erzählt die Hintergründe und Entwicklungen des Konflikts, der in Europa fast vergessen zu sein scheint. Warum bekriegen sich Russland und die Ukraine? Wie verhalten sich die westlichen Staaten? Welche Vermittlungsversuche gab es und warum liefen sie bisher ins Leere?

Im Mittelpunkt des Films stehen zwei politische Akteure: Wladimir Putin, der seit mehr als 20 Jahren die russische Politik prägt. Und Wolodymyr Selenskyj, dessen ungewöhnliche Karriere mit einer Rolle als ukrainischer Präsident in einer TV-Serie begann. 2019 wurde er dann tatsächlich zum Präsidenten gewählt. Mit dem Versprechen, den Krieg zu beenden.

Der Film richtet den Blick auf die internationalen Beziehungen zu Russland, die durch den Ukraine-Konflikt schwer belastet sind. Mit Staaten wie Deutschland oder Frankreich versucht Präsident Selenskyj, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Doch kleinen Schritten der Annäherung folgen immer wieder Rückschläge.

Filmemacherin Claire Walding interviewte für diesen Film Selenskyj, der den Beistand des Westens sucht. Daneben kommen renommierte Osteuropa-Expertinnen und Experten zu Wort. Ein multiperspektivischer Blick auf einen Konflikt, der auch das schwierige Verhältnis zwischen Europa, den USA und Russland widerspiegelt.

SENDUNG:

seit dem 10.01.2022 in der ARD Mediathek zu sehen