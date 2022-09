"Ich werde der größte Architekt des 20. Jahrhunderts sein", soll er einmal gesagt haben. Bescheidenheit war nicht seine Tugend. Er war berühmt-berüchtigt für seine Selbstdarstellung und auch für seine Klarheit und Geradlinigkeit bis hin zur Kompromisslosigkeit. Frank Lloyd Wright (1867-1959). Als Wright mit knapp 92 Jahren starb, war er weltbekannt, hatte in 70 Jahren über 1000 Gebäude entworfen, von denen über 500 verwirklicht wurden. beruflich wie privat. Mit dem Guggenheim-Museum und Fallingwater, dem legendären Haus über dem Wasserfall, schuf er Ikonen der Architektur. Acht seiner Gebäude wurden 2019 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Bewegstes Leben

Aber Wright war nicht nur ein Architektur-Genie. Er war auch ein bewunderter Lehrer, ein gescheiterter Geschäftsmann. Sein Leben hatte alle Zutaten für ein pralles Spielfilm-Drehbuch: Morde, Feuer, Scheidungen, Insolvenzen, soziale Ächtung. Nach allen Skandalen und Katastrophen stand er wieder auf wie ein Phönix aus der Asche. Wright beugte sich nie der gesellschaftlichen Moral, nur einer Ethik, die er in der Natur suchte und fand. Ein Haus sollte für ihn so aussehen, als ob es aus seiner Umgebung herausgewachsen wäre. Heute nennen wir das "Ökoarchitektur".

Unveröffentlichte Filmaufnahmen

„Frank Lloyd Wright – Der Phönix aus der Asche“ erzählt sein bewegtes Leben mit vielen bislang unveröffentlichten Filmaufnahmen und Fotos sowie in Gesprächen mit seinem Enkel, seinen Schülern, mit Kunsthistorikern, Biografen und dem Schriftsteller T. C. Boyle. Boyle lebt in einem Wright-Haus und hat über "Die Frauen" des Meisters einen Beststeller geschrieben. Wright selbst kommt zu Wort in Interviews und Zitaten aus seiner Autobiografie.

Der Film erhielt den Preis der New York Festivals 2021 in der Kategorie Biografien (Silbermedaille).

Über die Filmautorin

Sigrid Faltin arbeitet als Buch- und Filmautorin und als Produzentin für Fernsehdokumentationen und Dokumentarfilme. Ihre Filme wurden weltweit ausgezeichnet.