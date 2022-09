Kriminalfälle neu aufrollen, um Unrecht wiedergutzumachen; als Rentnerin mit dem Motorrad durch die Welt fahren, um nicht zum alten Eisen zu gehören: Stories von Herausforderungen, seriell und spannend erzählt, die Lust auf mehr machen.

ÜBER DIE SENDEREIHE

Soziale, gesundheitliche, wirtschaftliche oder aber schlicht zwischenmenschliche Aufgaben: darum geht es für die Protagonist:innen der Dokuserie. Immer steht die große Frage im Hintergrund: schaffen die das? Ob es sich um kleine Alltagsprobleme handelt oder um große existentielle Umbrüche. Darum, einen 1000 km-Marathonlauf durch die Namib-Wüste durchzustehen oder um die Freiheit eines Mannes zu kämpfen, der seit über 50 Jahren als Mörder hinter Gittern sitzt, aber beteuert, unschuldig zu sein.

UNMITTELBAR UND NAH

Auch in der Dokuserie ist die Kamera immer auf Augenhöhe mit ihren Figuren. Als Zuschauende erleben wir mit, was die Menschen umtreibt, deren Geschichten in den Fokus der jeweiligen Serie genommen werden. Mit kleinen und großen Erzählbögen nähern sich unsere Autorinnen und Autoren dem Thema und den Personen an. Raus aus der Stadt und auf das Land, aus dem Büro aufs Feld – gelingt das „Abenteuer Landleben“? Endlich die eigene Praxis – schaffen es zwei junge Ärztinnen, sich ihren Traum von der Selbständigkeit zu erfüllen? Die Serie „Dorf sucht Doc“ erzählt ihre Geschichte. Lebensträume und Lebensplanungen - unmittelbar und nah, spannend und einfühlsam erzählt.

IMPRESSIONEN