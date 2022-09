Von der Dampflok zum ICE – "Eisenbahn-Romantik" steht für moderne Mobilität auf Schienen, ohne die Nostalgie und Romantik zu vernachlässigen. Hier wird Innovation und Tradition gezeigt.

„Eisenbahn-Romantik“ ist eine der erfolgreichsten und etabliertesten Programme des SWR. Die Sendereihe zeigt Bahnen in aller Welt, sie zeigt die Menschen, die hinter dem Bahnbetrieb stehen und sie zeigt neueste Entwicklungen. Streckenreaktivierungen und sanfter Tourismus rücken daher immer öfter in den Blickpunkt unserer Dokumentationen. Die Redaktion Eisenbahn-Romantik arbeitet außerdem seit Jahren mit ARTE zusammen und produziert Filme für die Reihe „Mit dem Zug durch...“. Unsere populären Sendungen werden in fast allen dritten Programmen, auf 3sat und Phoenix ausgestrahlt. "Eisenbahn-Romantik" steht für zuverlässige Quoten und inzwischen auch für viele Klicks in der Mediathek und in unserem YouTube Kanal.

MODERNER VERKEHR – NACHHALTIGKEIT

Die Wiederauferstehung der Straßenbahn in Straßburg ist ein Beispiel, das exemplarisch zeigt: Eisenbahn-Romantik ist bei den Themen am Puls der Zeit. Gleichzeitig nimmt sie die Zuschauer:innen mit auf eine unterhaltsame Reise und fasziniert mit schönen Bildern.

Folge 967: Straßburg: Eine Straßenbahn fährt auf der Beatus Rhenanus Brücke über den Rhein von Straßburg nach Kehl. Im Jahr 2017 wurde die Verlängerung der Straßburger Tram D nach Deutschland eröffnet. Die Stahlbrücke mit ihren 20 Meter hohen Bögen ist der Stolz der beiden Städte und bringt Straßenbahnen sowie Fußgänger und Radfahrer von Deutschland nach Frankreich und umgekehrt. SWR Ildico Wille Bild in Detailansicht öffnen Folge 967: Straßburg: Eine Eurotram Niederflurstraßenbahn von Bombardier, wie sie in Straßburg seit 1994 im Einsatz ist . SWR Ildico Wille Bild in Detailansicht öffnen Folge 967: Straßburg: In den Jahren 2006-07 wurde der Bahnhof Straßburg umgebaut. Unter anderem wurde eine gewölbte Glasfassade vor das ursprüngliche Empfangsgebäude gesetzt. So entstand ein großer, lichtdurchfluteter Vorraum. SWR Ildico Wille Bild in Detailansicht öffnen Folge 967: Straßburg: Eine Straßenbahn überquert einen der vielen Straßburger Kanäle auf der Brücke „Pont du Paris“. SWR Ildico Wille Bild in Detailansicht öffnen Folge 967: Straßburg: Im Zuge der Wiedereinführung der Straßenbahn Anfang der 1990er Jahre wurde das Verkehrskonzept der Innenstadt Straßburgs komplett überarbeitet und der Autoverkehr weitgehend aus der Innenstadt verbannt. Die Grand Rue, oder Langstross auf elsässisch, ist heute Fußgängerzone und Einkaufsmeile im Herzen der Stadt. SWR Ildico Wille Bild in Detailansicht öffnen

REISEN – ENTDECKEN

Die Eisenbahn steht für das Reisen schlechthin – wie ließe sich eine Region besser vorstellen, als durch eine Fahrt mit dem Zug? Die Reporteri:innen drehen nicht nur an der Strecke, sie besuchen auch die Menschen und Kulturstätten entlang der Gleise. So wird die Eisenbahn zum roten Faden, um einen Landstrich besser kennenzulernen; oder auch zu verstehen, was in anderen Ländern besser läuft Eine Reise nach Japan zum Beispiel ist nicht nur exotisch, sie zeigt ebenso, wie ein effizienter, moderner Bahnbetrieb organisiert werden kann.

TECHNIK – GESCHICHTE

Von der Entwicklung der Hochgeschwindigkeitszüge über Weltrekordfahrten bis hin zu neuen Fernverkehrskonzepten machen die Filme nicht nur die Historie anschaulich, sondern weisen auch in die Zukunft. Dampfloks sind nicht nurTechnikgeschichte –die Geschichte prägt auch die Verkehrswelt von heute.