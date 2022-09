DER SWR DOKUMENTARFILM

Der SWR stellt mit seinen Dokumentarfilmen höchste Ansprüche an das dokumentarische Erzählen. Der abendfüllende Dokumentarfilm ist ein unverwechselbares Unikat, ein Stück öffentlich-rechtliche Erzähltradition.

ÜBER DIE SENDEREIHE

Wir machen Dokumentarfilme sichtbar: in der ARD Mediathek, "im Ersten" und im SWR Fernsehen, im Kino, auf internationalen Festivals, beim SWR Dokufestival. Unsere Filme entstehen als Auftrags- oder Eigenproduktionen, Kino-Produktionen mit Filmförderung oder als internationale Koproduktionen.

Mit renommierten Filmemacher:innen erzählen wir relevante und emotional packende Geschichten, große Themen, versiert in der Machart und in der filmischen Umsetzung „state of the art“. Voraussetzung sind ein exklusiver Zugang, außergewöhnliche Protagonist:innen, eine fundierte Recherche und ein einzigartiger Blick.

Wir nehmen uns breit angelegter Themen an mit Bezug zur Region und mit zwei neuen Filmen pro Jahr als Eigenproduktionen.

JUNGER DOKUMENTARFILM

Der Junge Dokumentarfilm ist eine Institution im SWR, er wird in Kooperation mit der Filmakademie Ludwigsburg und der MFG Baden-Württemberg kontinuierlich und sozial nachhaltig gefördert. Junge Talente bekommen hier eine erste Chance, die Zuschauer:innen mit ihrem Diplom- oder Abschlussfilm zu begeistern.

IMPRESSIONEN