Sundance Filmfestival

Kategorie: World Cinema Documentary

Preisträger: (Nominierung)

Beitrag: The Mole Agent (Deutscher Titel: Der Maulwurf)

Redaktion: Kai Henkel

31. Caritas-Journalistenpreis

Kategorie: Lobende Erwähnung

Preisträger: Edgar Verheyen

Beitrag: Paketfahrer – Ausgebeutet für den Online-Boom?

Redaktion: Hans-Michael Kassel; Thomas Michel

Deutscher Filmpreis

Kategorie: Shortlist Kategorie Dokumentarfilm

Preisträger: (Nominierung)

Beitrag: Das Forum – Rettet Davos die Welt?

Redaktion: Gudrun Hanke-El Ghomri; Simone Reuter

Grimme-Preis

Kategorie: Information & Kultur

Preisträger: Alice Agneskirchner

Beitrag: Wie 'HOLOCAUST' ins Fernsehen kam

Redaktion: Beate Schlanstein (WDR); Gabriele Trost (SWR); Christoph Mestmacher (NDR)

Deutscher Dokumentarfilmpreis

Kategorie: Hauptpreis

Preisträger: Feras Fayyad

Beitrag: Eine Klinik im Untergrund – The Cave

Redaktion: Gudrun Hanke-El Ghomri; Simone Reuter

Emmy Awards

Kategorie: Beste Regie und Bestes Drehbuch

Preisträger: (Nominierung)

Beitrag: Eine Klinik im Untergrund - The Cave

Redaktion: Gudrun Hanke-El Ghomri; Simone Reuter

Emmy Awards

Kategorie: Kategorie 1: Primetime Creative Arts Emmy Award for Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program // Kategorie 2: Exceptional Merit in Documentary Filmmaking" für das dänische Produzent*innenteam

Preisträger: Kategorie 1: Muhammed Khair Al Shami, Ammar Sulaiman, Mohammed Eyad // Kategorie 2: Kirstine Barfod, Producer Sigrid Dyekjær, Producer Pernill Rose Grønkjær, Executive Producer Eva Mulvad, Executive Producer Carolyn Bernstein, Executive Producer Ryan Harrington, Executive Producer Matt Renner, Executive Producer

Beitrag: Eine Klinik im Untergrund - The Cave

Redaktion: Gudrun Hanke-El Ghomri; Simone Reuter

Deutscher Wirtschaftsfilmpreis

Kategorie: Wirtschaft gut erklärt

Preisträger: Marcus Vetter

Beitrag: Das Forum - Rettet Davos die Welt?

Redaktion: Gudrun Hanke-El Ghomri; Simone Reuter

42. Moskau International Film Festival

Kategorie: Non-fiction and TV Film Guild Prize (1. Preis)

Preisträger: Marc Wiese

Beitrag: Die Unbeugsamen – Gefährdete Pressefreiheit auf den Philippinen

Redaktion: Gudrun Hanke-El Ghomri; Bernd Seidl (SWR); Claudia Bucher; Anne-Laure Négrin (ARTE)

Bremer Fernsehpreis

Kategorie: Die beste Zuschauerbeteiligung (Nominierung)

Preisträger: Sonderpreis der Jury

Beitrag: #zulaut

Redaktion: Thomas Reutter (Leitung Gesamtprojekt)

