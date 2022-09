Goldene Kamera

Kategorie: Bester TV-Journalismus

Preisträger: Stephan Lamby

Beitrag: Im Labyrinth der Macht – Protokoll einer Regierungsbildung

Redaktion: Tom Michel (SWR); Kuno Haberbusch (NDR); Ute Beutier (RBB)

Deutscher Fernsehpreis

Kategorie: Beste Dokumentation/ Reportage

Preisträger: Regina Schilling

Beitrag: Kulenkampffs Schuhe

Redaktion: Simone Reuter (SWR); Sabine Mieder (hr)

Grimme-Preis

Kategorie: Information und Kultur

Preisträger: Daniel Harrich (Nominierung)

Beitrag: Spur des Terrors

Redaktion: Thomas Reutter

Kategorie: Information und Kultur

Preisträger: David Spaeth

Beitrag: Betrug - Aufstieg und Fall eines Hochstaplers

Redaktion: Kai Henkel

Kategorie: Information und Kultur

Preisträger: Regina Schilling

Beitrag: Kulenkampffs Schuhe

Redaktion: Simone Reuter (SWR); Sabine Mieder (hr)

Deutscher Filmpreis

Kategorie: "Lola" in Gold: Bester Dokumentarfilm

Preisträger: Talal Derki

Beitrag: Of Fathers and Sons - Kinder des Kalifats

Redaktion: Gudrun Hanke-El Ghomri

Kategorie: "Lola" in Gold: Bester Schnitt

Preisträger: Anne Fabini

Beitrag: Of Fathers and Sons - Kinder des Kalifats

Redaktion: Gudrun Hanke-El Ghomri

CIVIS-Medienpreis

Kategorie: TV. Video Unterhaltung (fiktional)

Preisträger: Jan Peter, Frédéric Goupil

Beitrag: Krieg der Träume“ (Folge 6)

Redaktion: Gerolf Karwath (SWR); Alexander von Sallwitz (NDR); Jens Stubenrauch (RBB); Barbara Schmitz; Gudrun Wolter (WDR); Fabrice Puchault; Anne Grolleron (ARTE France); Alexander von Harling; Peter Gottschalk (ARTE G.E.I.E.)

Focal International Awards

Kategorie: The Best Use of Footage in an Arts Production

Preisträger: Regina Schilling

Beitrag: Kulenkampffs Schuhe

Redaktion: Simone Reuter

Deutsch-Französischer Journalistenpreis

Kategorie: Video

Preisträger: Jan Peter, Frédéric Goupil (Nominierung)

Beitrag: Krieg der Träume

Redaktion: Gerolf Karwath (SWR); Alexander von Sallwitz (NDR); Jens Stubenrauch (RBB); Barbara Schmitz; Gudrun Wolter (WDR); Fabrice Puchault; Anne Grolleron (ARTE France); Alexander von Harling; Peter Gottschalk (ARTE G.E.I.E.)

Kategorie: Video

Preisträger: Kirsten Esch

Beitrag: Forschung und Verbrechen - Die Reichsuniversität Straßburg

Redaktion: Gabriele Trost Mark Willock

Willi-Bleicher-Preis der IG Metall Baden-Württemberg

Kategorie: Fernsehen

Preisträger: Hermann Abmayr

Beitrag: Fit bis zur Rente? Wenn Arbeit krank macht

Redaktion: Tilman Achtnich (SWR); Wolfgang Wirtz-Nentwig (SR)

Deutscher Wirtschaftsfilmpreis

Kategorie: Wirtschaft gut erklärt

Preisträger: Edgar Verheyen

Beitrag: Paketfahrer - Ausgebeutet für den Online-Boom?

Redaktion: Hans-Michael Kassel, Thomas Michel

Deutsche Akademie für Fernsehen

Kategorie: Bester Dokumentarfilm

Preisträger: Regina Schilling

Beitrag: Kulenkampffs Schuhe

Redaktion: Simone Reuter

