ARTE – DER EUROPÄISCHE KULUTRKANAL

Der SWR produziert gemeinsam mit ARTE vielfältige Programme für das europäische Publikum. Die Filme spiegeln die Kreativität und die kulturelle Vielfalt in Europa wider.

BINDEGLIED

Der europäische Kulturkanal ARTE, 1992 als deutsch-französische Initiative gegründet, verbindet mit seinen Programmen die Menschen in Europa. Die SWR-ARTE-Koproduktionen sind breitgefächert und reichen von der Kultur in all ihren Facetten bis hin zu packenden gesellschaftlichen und politischen Themen, die uns alle am Herzen liegen. Viele der Dokumentarfilme und Dokus sowie die Fernseh- und Spielfilme sind preisgekrönt und werden auf internationalen Filmfestivals gezeigt.

EINTAUCHEN UND ENTDECKEN

Die Dokus tauchen in vielschichtige Lebenswelten ein und vermitteln spannende, hautnahe Einblicke in Gesellschaften und Kulturen. Sie untersuchen die drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit und machen Europas Vielfalt erlebbar. SWR/ARTE öffnet auch das Tor zur Zeitgeschichte und rollt Ereignisse auf, die unsere jüngere Geschichte geprägt haben.

ARTE CONCERT

ARTE Concert präsentiert Livestreams aus Konzertsälen und Opernhäusern in ganz Europa. Das Kulturmagazin „Twist“ gibt Kulturschaffenden eine Stimme.

IMPRESSIONEN